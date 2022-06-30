Yerli telefon üreticisi General Mobile, 5G teknolojisine 10 milyon TL yatırım yapacak. Tayvanlı Foxconn’la stratejik iş birliği yapan şirket, 5G’de dünyadaki üç markadan biri olmayı hedefliyor.

Şirketin 2022 için ihracat hedefi ise 40 milyon dolar. Yaklaşık beş yıl önce 55 milyon dolarlık yatırımla cep telefonu üretimine giren Sebahattin Yaman, General Mobile markasıyla yurtdışında hedef büyüttü.

5G özelinde yeni yatırımlar yapmaya hazırlanan şirket, bu ürünlerle yurtdışında ivme kazanacak.

Yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırım planladıklarını söyleyen General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman, “Genişbant segmentinde yüzde 93 yeterlilik sertifikası aldık.

5G geniş bant ve sabit geniş bant ürünlerimizi burada üretip dünyaya satacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.