Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,21, holding endeksi yüzde 2,94 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile elektrik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 83,28 puan ve yüzde 2,18 yükselişle 3.906,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 21’i geriledi.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD’nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam, Almanya’da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

– Altının onsu 1.711,55 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.711,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 kazanımla 1 milyon 27 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5459 lira, satışta 18,6202 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5420 lira, satışta 6,6163 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,19’dan, bileşik getirisi de yüzde 15,77’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9825, sterlin/dolar paritesi 1,1186, dolar/yen paritesi de 144,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 yükselişle 93,26 dolardan işlem görüyor.