64 yıllık bir geçmişe sahip olan Beypazarı Maden Suyu, yatırımlarını sürdürüyor. 2020’de faaliyete aldığı yeni dolum hattı ile yıllık 1 milyar 500 milyon şişe dolum kapasitesine ulaşan şirket, nisan ayında da yeni üretim hattını devreye alacak. Şirket bu yıl, fesleğen aromalı çeşidini ve büyük boy maden sularını da tüketicilerle buluşturacak.

Temelleri 1957 yılında Cemil Ercan tarafından atılan Beypazarı Maden Suyu, 64 yıl öncesinin şartlarıyla saatte 2 bin şişe dolum yapma kapasitesine sahip bir işletme olarak yola çıktı. Bugün ise full otomasyon sistemlerle saatte 300 bin şişe dolum gerçekleştiriyor. Sahip olduğu son teknoloji dolum tesislerinin yanında, sektörün satış miktarı açısından da en büyük firması konumunda. 2020 yılında faaliyete geçirdiği yeni üretim hattı ile kapasitesini yüzde 30 oranında arttıran şirket, 100 kişiye de istihdam sağlıyor. Nisan ayında yeni bir üretim hattını daha faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyleyen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “2020 yılında faaliyete aldığımız yeni dolum hattımız ile beraber yıllık 1 milyar 500 milyon şişe dolum kapasitesine eriştik. Bu yıl yeni dolum hattımız ile bu kapasitemiz daha da artacak. Son 3 yıl içerisinde 2 adet maden suyu dolum hattı kurduk. Her bir dolum hattımıza 5 milyon Euro civarında bir yatırım yaptık. Her yıl hem yurt içi hem de yurtdışı satışlarımızda hedefimiz, bir önceki yıla göre yüzde 10 büyümek” diyor.

İSTİHDAM ARTIŞI

Şirket, üretimini tam otomasyon sistemli makinalarla yaptığı için yoğun bir insan gücüne ihtiyaç duymuyor. Hali hazırda fabrikalarında 100 kişilik bir istihdam sağladıklarını belirten Ercan, “2020 yılında ortaya çıkan pandemi sürecinde bir istihdam kısıtlamasına gitmedik, aksine 2020 Nisan ayında beşinci maden suyu dolum hattımızı faaliyete alarak bu dolum hattı için ihtiyaç duyduğumuz yeni personel alımını gerçekleştirdik. 2021 yılı planlamasında altıncı maden suyu dolum hattımızın yatırımını yaptık. Nisan ayı gibi faaliyete geçecek olan bu yeni üretim hattımızla beraber yıl içerisinde yeni istihdam planlaması da yapmaktayız” diyor.

YENİ ÜRÜN GELİYOR

30 şirketin yer aldığı maden suyu pazarında tek başına tüketimin yaklaşık dörtte birini karşılayan Beypazarı Maden Suyu’nun ürün portföyünde sade ve meyve aromalı maden suyunun yanı sıra gazoz da bulunuyor. Aromalı maden suyu pazarına yeni ürünler sunma gayreti içerisinde oldukları dile getiren Ercan, şunları ekliyor: “Yeni lezzet arayışlarımız tüm hızıyla devam etmekte. Ürün geliştirme ve ar-ge çalışmalarımızla, aromalı maden suyu pazarına yeni ürünler sunma gayreti içerisindeyiz. Yakın bir tarihte serinletici bir lezzet olan fesleğen-limon aromalı maden suyumuz ile raflarda olacağız.”

Ayrıca sade maden suyunu 500 ml ve 750 ml’lik yeni boyutlarıyla pazara sunacak olan şirket, büyük boy maden suyu ile sektöre hareket getirecek.

27 ÜLKEYE İHRACAT

Şirket bugün 27 ülkeye ihracat da gerçekleştiriyor. Başka Kıbrıs olmak üzere Almanya, Fransa, Irak, Hollanda, Avusturya, Avusturalya, Arabistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Ercan, AB, Çin ve Ortadoğu’nun hedef pazarları olduğunu söylüyor. Ercan, şunları anlatıyor:

“Toplam üretim hacmimizin yaklaşık yüzde 10’u oranında yurt dışına satış gerçekleştirmekteyiz. Yeni yatırımlarla hem üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Maden suyu tüketimi yurt dışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt dışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygın ve bu konuda yerleşmiş bir alışkanlık vardır. Dolayısıyla bizim için güzel bir pazar haline geliyor. Biz de üretim hacmimizi yaptığımız yatırımlarla artırarak ihracat rakamlarımızı daha da yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.”

PAZAR PAYI

Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin metrekare kapalı alana kurulu ve sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan tesisinde, saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip ve 5,8 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran bir maden suyu şirketi konumunda. Beypazarı Maden Suyu’nun 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin yaklaşık dörtte birini karşıladığını ifade eden Ercan, şöyle devam ediyor:

“Satış operasyonlarımızı bayilerimiz ve distribütörlerimiz kanalıyla gerçekleştirmekteyiz. Tüm ulusal marketlerin raflarında ve pek çok yerel parekende satış noktasında tüketicimizle buluşmaktayız. Bunun yanı sıra online marketlerde ve uygulamalarda da ürünlerimizin satışı gerçekleştirmekteyiz. Tüketicinin beğenisi ile sektöründe yurtiçi pazarından en büyük payı alan firma olmayı başardık.”

KİŞİ BAŞI TÜKETİM

Almanya’da bir kişi yılda 85 litre, İspanya’da 77 litre, Belçika’da 90 litre maden suyu tüketirken bu rakam Türkiye’de 13 litre civarında kalıyor. Ancak bu rakamın yıllar içerisinde artış gösterdiğine dikkat çeken Ercan, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’de 2010 yılında 1 kişi, bir yılda 6,4 litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2021 yılında 13 litreye çıkmıştır. Yani son 10 yılda Türkiye’de kişi başı tüketim dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına rağmen kendi içinde iki kat yükseldi. Bu nedenle hem sade maden suyunda, hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal bilincin artmasıyla bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkacak.”

30 ŞİRKET VAR

Türkiye’de de şu an 30 şirket maden suyu sektöründe faaliyet gösteriyor. Beypazarı Maden Suyu olarak yılda Türkiye’de tüketilen yaklaşık 5,8 milyar şişe maden suyu pazarının 1 milyar şişelik kısmını karşıladıklarının altını çizen Ercan, “Bu 5,8 milyar şişe maden suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyve aromalıdır. En çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı çekmektedir. Özellikle küçük yaşlarda meyveli maden suyu tüketimi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunulmakta ve pazar paylarını arttırmakta. Meyve aromalı maden suyu özellikle çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor” diye anlatıyor.