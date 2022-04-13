Ankara Büyükşehir Belediyesi PORTAŞ A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve yapımı PORTAŞ A.Ş. tarafından üstlenilen Ankara İli Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi 63889 Ada 3 Parsel’de bulunan 76 adet daire ve 2 adet villa, Parlamenterler Golf Life Projesi kapsamında www.portas.com.tr internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre 38 adet 2+1, 20 adet 3+1, ve 18 adet 4+1 daire olmak üzere toplam 76 adet daire ve 2 adet içi yapısız villanın satışı www.portas.com.tr internet adresinden veya “Turkuaz Mah. Turkuaz Küme Evler Sok. 183/29” adresinde bulunan satış ofisine alıcı adaylarının bizzat gelmesi ile yapılacak.

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