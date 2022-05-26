Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,