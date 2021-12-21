Better.com CEO’su Vishal Garg, Zoom üzerinden 900 kişiyi işten çıkardığında bir anda internet kötü adamı oldu. Mevcut ve eski çalışanlar, Garg’ın başlangıçta bir veya iki haftalık kıdem tazminatı vermek istediğini söylüyor. Bu konu gündeme geldiğinde better.com’un bazı yöneticileri toplantıyı terk etmiş.

Better.com CEO’su Vishal Garg sadece 3 dakikalık bir zoom toplantısında 900 kişiyi işten çıkartmış ve gündeme oturmuştu. Business Insider’ın haberine göre işten çıkarmalara yol açan toplantılarda Garg’ın işten çıkarılan işçilere sadece bir veya iki haftalık kıdem tazminatı vermeye çalışmış.

Toplantıda bu konuyu gündeme getirince bazı yöneticilerin toplantıyı terk ettiği belirtiliyor.

Habere göre Garg bir şekilde yumuşadı ve çalışanlara işten çıkarmalar sırasında dört haftalık kıdem tazminatı teklif etti, ancak avukatların şirketi “toplu işten çıkarmalar” için önceden bildirimle ilgili ABD yasalarını ihlal suçlamasından sonra bu sayı artırıldı.

Business Insider’ın haberine göre bir çalışan, Garg’ın toplu işten çıkarmalarda 60 gün önceden haber verilmesini gerektiren WARN Yasasını potansiyel olarak ihlal ettiğinin farkında olduğunu söyledi.

Garg şu anda şirket tarafından izne çıkarılmış durumda.

NE OLMUŞTU?

New York merkezli online mortgage kredisi veren şirket better.com’un CEO’su Garg, 900 kişiyi 3 dakikalık bir Zoom toplantısı ile işten çıkartmıştı. Şirketin yaklaşık yüzde 15’inin işten çıkarıldığı haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, “Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.