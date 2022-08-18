Los Angeles Lakers’ın yıldızı 37 yaşındaki LeBron James, takımıyla olan sözleşmesini uzatıyor. Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varan LeBron James, iki yıl için 97.1 milyon Dolar kazanacak. Bu sözleşme LeBron James’i ligdeki yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca 532 milyon dolar ile NBA tarihinin en yüksek hasılat yapan oyuncusu konumuna getiriyor.

Bu sezon LeBron’un 44.5 milyon dolarlık kontratındaki son sezonu.

LeBron James, bu yeni sözleşme ile birlikte kariyeri boyunca 532 milyon dolarla NBA tarihinin en yüksek hasılat yapan oyuncusu konumuna geliyor. LeBron bu kategoride Kevin Durant’i geride bırakıyor .

HAYALİ OĞLUYLA OYNAMAK

James, oğulları Bronny (17) veya Bryce James (15) NBA’e gelip ikisinden biriyle profesyonel olarak oynayana kadar formunun zirvesinde kalma umudunu koruyor.

Bu yılın başlarında kariyerinin son yılını oğluyla oynayarak geçirmek istediğini söylemişti .

Bronny James, Amerikan Lise Basketbol Ligi’nde forma giyiyor. 17 yaşındaki Bronny James, bazı otoritelere göre oldukça yetenekli ve gelecek yıl NBA draftına katılması bekleniyor. Eğer Bronny James draft edilirse, LeBron James, NBA tarihinde oğlu ile aynı sezonda basketbol oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek.

Basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen 37 yaşındaki LeBron James, her geçen gün rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Şubat ayında Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon ve play-off’lar toplamında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kıran James, martta ise NBA’de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırmıştı.

Kariyerinde dörder NBA şampiyonluğu, finallerin ve sezonun en değerli oyuncusu ödülü (MVP) kazanan, 18 kez all-star seçilen tecrübeli basketbolcu şimdi yeni hayalinin peşinde…