Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin müzakere için Ukrayna heyetini bugün akşam saatlerinde beklediğini açıkladı. Peskov, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin...Daha fazla oku
Son dakika gelişmesi... Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkardı. Ayrıntılar geliyor...
Belçikalılar, nükleer savaş korkusuyla eczanelere giderek ücretsiz verilen iyot tabletlerinden bir günde 32 bin adet aldı. Belçika basınındaki haberlere göre,...
Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin müzakere için Ukrayna heyetini bugün akşam saatlerinde beklediğini açıkladı. Peskov, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin...
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