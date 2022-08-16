Avrupa Birliği (AB), haziran ayında 34 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 224,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 48,5 yükselerek 258,9 milyar euroya ulaştı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı haziran ayında 34 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi’nde ise ihracat, haziranda 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 yükselişle 252,2 milyar euro, ithalat da yüzde 43,5 artışla 276,8 milyar euro oldu. Euro Bölgesi’nin ticaret açığı, haziranda 24,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 43,8 milyar euro ile ABD, 29,1 milyar euroile İngiltere, 19,6 milyar avro ile Çin, 16,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 53,4 milyar euroile Çin, 30,9 milyar euro ile ABD, 19,6 milyar euroile İngiltere, 18 milyar avro ile Rusya, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 11,8 milyar avro ile Norveç ve 8,8 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.