ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azaldı.

Ocak 1946’dan bu yana en yüksek düşüşünü gösteren veriye yönelik piyasa beklentisi, yüzde 4 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurması etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi martta aylık yüzde 6,3 azalarak beklentinin çok üzerinde bir düşüş kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin martta yüzde 3,2 azalması yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise martta 4,3 puan azalışla yüzde 72,7’ye geriledi. Kapasite kullanım oranının mart ayında yüzde 73,8 olması bekleniyordu.

NEW YORK ŞUBESİ İMALAT ENDEKSİ TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜĞÜNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, nisanda eksi 78,2 değerine inerek, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

New York Fed’in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York’ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 56,7 puan azalışla eksi 78,2 değerine düştü.

Bu değerle tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi, eksi 35 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentisinin çok altında gerçekleşen endeks, mart ayında ise eksi 21,5 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi, nisanda eksi 9,3’ten eksi 66,3 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 1,7’den eksi 68,1 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 1,2’den 7 değerine yükseldi.

PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 8,7 AZALDI

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, perakende satışlar martta önceki aya göre yüzde 8,7 azalışla 483,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyede düşüş gösteren veri, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi, yüzde 8 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, martta yıllık bazda da yüzde 6,2 azaldı.

Şubat ayına ait perakende satışlardaki aylık artış ise yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’ya revize edildi.

Perakende satışlarda mart ayında görülen düşüşte, giyim, mobilya ve motorlu taşıt sektörlerineki bu dönemdeki satışların azalması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar martta aylık yüzde 50,5, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 26,8 ve motorlu taşıt sektöründeki satışlar 25,6 düşüş kaydetti.