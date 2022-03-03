Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna’ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor.” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Putin’e yakın sekiz Rus seçkini, aile üyeleri ve ortakları üzerinde tam engelleme yaptırımları olacak.

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın en zengin kişilerinden olan ve Putin’in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov ‘un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, Usmanov ‘un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı ve “Mülkünün Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ABD’li kişiler tarafından kullanımı engellenecek” (dünyanın en büyüklerinden biri olan ve müttefikimiz Almanya tarafından henüz ele geçirilen süper yat ve Rusya’nın en büyük özel uçaklarından biri olan özel jeti de dahil olmak üzere) denildi.

‘un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, ‘un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı ve “Mülkünün Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ABD’li kişiler tarafından kullanımı engellenecek” (dünyanın en büyüklerinden biri olan ve müttefikimiz Almanya tarafından henüz ele geçirilen süper yat ve Rusya’nın en büyük özel uçaklarından biri olan özel jeti de dahil olmak üzere) denildi. Kremlin Sözcüsü Peskov’un Putin’in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

Wagner’in yöneticisi olduğu iddia edilen Prigozhin yaptırım listesinde

Rusya destekli Wagner Grubu’nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve “Kremlin’in aşçısı” olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin’in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.

19 OLİGARKA VİZE YASAĞI

Açıklamada ayrıca “ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak.” ifadesine yer verdi. Biden ise twitter mesajında “Bugün listeye düzinelerce isim ekliyoruz ve 50’den fazla Rus oligark, aileleri ve yakın arkadaşlarının Amerika’ya seyahatlerini yasaklıyoruz” dedi.

USMANOV’UN YATINA EL KONMUŞTU

Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koymuştu. Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu. Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen’den satın aldığı ifade edildi.

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor. 68 yaşındaki metal patronu, Forbes dergisinin 2021 milyarderler listesinde tahmini 14,1 milyar dolar (11 milyar sterlin) servetiyle 99. sırada yer aldı.