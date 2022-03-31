ABD yönetimi, Rusya’nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında ülkenin büyük mikroelektronik üreticisi Mikron’un da bulunduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya yönelik “sebepsiz ve haksız” saldırısı nedeniyle Rusya’ya ağır bedeller yüklenmeye devam edildiği vurgulandı.

Rusya’nın teknoloji sektörünün hedef alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 21 kurum ile 13 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını sağlamak ve finanse etmek için gerekli olan kaynaklara erişimlerini kısıtlamak için ülkeye yönelik kapsamlı yanıtın bir parçası olduğu ifade edildi.