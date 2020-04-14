Çin’de yayılmaya başlayan Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239’a ulaştı. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

ABD’de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York’ta kaydedildi. Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 2 milyona yaklaşmak üzere. Üniversitenin canlı haritasına göre bugüne kadar dünya genelinde 1 milyon 956 binden fazla vaka tespit edildi. 14 Nisan itibarıyla virüs nedeniyle dünya genelinde 123 bin kişi hayatını kaybetti.