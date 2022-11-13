8 Kasım’da yapılan ara seçim sonrası Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt’ı mağlup etti.

Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato’da 50 sandalyeye sahip bulunacak.

ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitlik bozma oyu sayesinde Senatoda koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların çoğunluğu sağlaması mümkün olabiliyor.

Georgia’da Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker, Senato koltuğu için 6 Aralık’ta ikinci tura gidecek.

Öte yandan Associated Press’e göre, Temsilciler Meclisi’nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Demokrat Başkan Joe Biden’ın yasama gündeminin sekteye uğraması muhtemel görünüyor.