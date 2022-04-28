Menü fiyatlarındaki artışlar ve yeni bir sadakat programı, tüketiciler üzerindeki enflasyonist baskıya, Ukrayna’daki savaşa ve Çin’deki COVID-19 karantinalarına rağmen McDonald’s’ın Perşembe günü üç aylık satış ve kâr tahminlerini geçmesine yardımcı oldu .

McDonald’s CEO’su, enflasyonun market fiyatlarının fast-food’dan daha hızlı artmasına neden olması nedeniyle ABD satışlarının kısmen arttığını söylüyor.

McDonald’s, yatırımcılara ABD’deki menü fiyatlarının geçen yıl bu zamana göre %8 arttığını duyurdu. Tüketicilerin yarısının artan fiyatlar nedeniyle dışarıda yemek harcamalarını azaltmayı planladığını gösteren verilere rağmen, 2022’nin ilk çeyreğinde satışların bir önceki yıla göre %3,5 arttığı bildirildi.

CEO Chris Kempczinski ise perşembe günü yatırımcılara yaptığı açıklamada, “Evdeki yiyecekler, evden uzaktaki yiyeceklerden bile daha fazla artıyor, bu yüzden bu muhtemelen bize biraz fayda sağladı” dedi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun TÜFE verilerine göre Mart 2022’de tüm yiyecekler 2021 yılının Mart ayına göre %10 arttı. Gıda fiyatları bir önceki aya göre %1 arttı. Business Insider’ın haberine göre enflasyon daha fazla bakkal alımları da dahil olmak üzere evdeki yiyecekleri etkiliyor. Evde yemek fiyatları son 12 ayda %10 arttı.

Habere göre bu enflasyon oranları, müşterilerin tercih ettikleri fast-food zincirlerinde artan fiyatlardan neden rahatsız olmadıklarını açıklayabilir. Haberde, “McDonald’s fiyatları geçen yıl % 8 arttı, ancak marketteki sığır eti fiyatları % 16 artış gösterdi” denildi.

ABD basınına göre fiyat artışı sonrası tüketiciler daha ucuz menülere yöneliyorlar.