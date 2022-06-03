ABD’de tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarken piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6’da kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 390 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 325 bin kişi artması öngörülüyordu.

Mayıs ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler ile ulaşım ve ardiye oldu. Bu dönemde perakende ticaret sektöründeki istihdam ise azaldı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın mart ve nisan ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, martta tarım dışı istihdamdaki artış 428 binden 398 bine çekilirken, nisan ayı verisindeki artış 428 binden 436 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyede

ABD’de işsizlik oranı ise mayısta değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde kalan işsizlik oranının, yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Üç aydır değişim göstermeyen işsizlik oranı, Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Ülkedeki işsiz sayısı, mayısta 9 bin kişi artarak 5 milyon 950 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,3’e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde değişim göstermeyerek 34,6 olurken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 31,95 dolara çıktı. Ortalama saatlik kazançtaki artış, yüzde 0,4 olan piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşti.

ABD’de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020’de yüzde 4,4’ten yüzde 14,8’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, sıkı iş gücü piyasasına işaret eden son verilerin, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükselttiği bir dönemde ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtti.