ABD’de özel sektör istihdamı, mayısta 128 bin artarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020’den bu yana en düşük artışı kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün Moody’s Analytics iş birliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD’de özel sektör istihdamı, mayıs ayında 128 bin kişilik artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan ve Nisan 2020’den bu yana en düşük artışı gösteren özel sektör istihdamının 300 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 91 bin azalırken, orta ölçekli işletmelerde 97 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 122 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 104 bini hizmet, 24 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisan ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce nisanda 247 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 202 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sıkı iş gücü piyasası ve yüksek enflasyon zemininde aylık istihdam kazanımlarının salgın öncesi seviyelere yaklaştığını belirtti.

Analistler, son verilerin açık iş sayısının yüksek seyretmesine rağmen artan faiz oranları ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü talebinin yavaşlamaya başladığını gösterdiğine işaret etti.