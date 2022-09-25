Financial Times’ın haberine göre ülkede evlenmeye hazırlanan bazı çiftler, bir ev için ön ödemeye yeterli nakit toplama sorununa yeni bir çözüm buluyor ve düğün misafirlerinden hediye yerine nakit para istiyor.

Habere göre son 40 yılın en yoğun düğün sezonunun ardından bu yıl ev aramaya başlayan yeni evliler, hem pandemi sırasında rekor düzeye çıkan ev fiyatlarıyla hem de artan faiz oranlarıyla uğraşmak zorunda.

Haberde Alexa Feneque ve Silvio Tellez çifti örnek verilmiş. Bu çift düğünlerinde hediye yerine bağış istemiş ve 30 bin dolar toplamış.

New Yorklu çift, “İlk evimiz için tasarruf etmek için çok çalışıyoruz ve buna yapılacak herhangi bir katkı her zaman içtenlikle takdir edilecektir.” notunu paylaşmış.

Düğün planlama siteleri Zola ve The Knot’a göre daha fazla çift bu tarz destek taleplerinde bulunuyor. 2013’teki lansmanından bu yana 2 milyondan fazla çift tarafından kullanılan Zola’da, kullanıcıların yüzde 75’i nakit para istiyor. Sitedeki konutla ilgili nakit fonların sayısı 2019’dan bu yana ikiye katlandı.

Zola, hizmetlerini kullanan çiftlerin dörtte üçünün para istediğini söylüyor.

Habere göre konuklar kendilerine ait bir ev arayan yeni evlilerin karşılaştıkları engellerin farkında gibi görünüyor. Zola.com’dan alınan verilere göre, balayı fonları için ortalama 100-175 dolar ile karşılaştırıldığında, konut fonlarına ortalama 175-200 dolar katkıda bulunuyorlar.

Zola sözcüsü Emily Forrest, “Misafirler bu yeni ev fonlarına gerçekten katkıda bulunmak istiyor ve bir çiftin ilk evini almasına yardımcı olmak için biraz daha fazlasını vermeye istekliler” dedi.

Camille Hemming ve eşi de konut peşinatı için 10.000 dolar toplamış.

Haberde bu durumun morgage ve faiz oranlarıyla da bağlantılı olduğu belirtiliyor.