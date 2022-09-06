Amerika’da bir Türk girişimci olan Cengiz Oğuzhan tarafından kurulan ATA Freight, yapay zekayla çalışan lojistik çözümleriyle şirketleri dünyaya taşıyor.

ABD’de şirket satın almaya hazırlanan ATA Freight, 2023 sonuna kadar 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Yaklaşık 26 yıl önce Cengiz Oğuzhan tarafından New York’ta bir garaj girişimi olarak kurulan ATA Freight; bugün ABD, Türkiye, Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika’da 30’dan fazla ofisiyle faaliyet gösteren bir lojistik servis sağlayıcısı haline geldi.

Yenilikçi taşımacılık yönetimi çözümleri konusunda uzmanlaşan şirket, yatırımlarına hız vermeye hazırlanıyor.

ATA Freight, 2023 sonuna kadar Türkiye’nin yanı sıra Amerika ve Hindistan gibi pazarlarda 10 milyon dolarlık yatırım planlıyor.

Şirket ayrıca, ABD’de depo yatırımı yapmayı ve şirket satın almaya hazırlanıyor.

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