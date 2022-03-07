ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kimseyi dinlemediğini belirterek, ”Dünyanın (Ukrayna’da) çok uzun ve çok zor bir yola hazırlanması gerek.” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’da savaşın 12. gününde insani durumu görüştü.

ABD’li Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna kentlerinin kuşatma ve aralıksız bombardıman altında olduğunu belirterek, hastanelerin ihtiyaçlarının tükendiğini, yiyeceklerin azaldığını ve sivil kayıplarının arttığını söyledi.

Rusya’ya derhal engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan Thomas Greenfield, ”Son iki hafta bize Ukrayna halkının pes etmeyeceğini, Rusların çoğunun ise bu savaşa karşı olduğunu gösterdi ama maalesef Putin kimseyi dinliyor gibi görünmüyor ve dünyanın (Ukrayna’da) çok uzun ve çok zor bir yola hazırlanması gerek.’‘ dedi.

UNICEF: 27 Ukraynalı çocuk öldü

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, konseye brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi.

BM’den siviller için güvenli koridor çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise çatışmaların yaşandığı kentlerde sivillerin ayrılabilmesi ve aynı zamanda insani yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli koridorlar oluşturulması çağrısı yaptı.

Rusya, Ukrayna’yı sivillerin Rus bölgelerine geçişini engellemekle suçladı

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise Ukrayna’yı sivillerin Rus topraklarına geçmesini engellemekle suçladı.

BM’ye göre Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana 1207 kişi öldü ve yaralandı, ülkeden ayrılanların sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.