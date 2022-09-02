ABD yönetiminin, çip üreticileri Nvidia ve AMD’ye yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri düzey çiplerin Çin ve Rusya’ya satışının durdurulmasına yönelik talimat verdiği bildirildi.

Nvidia’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, hükümetin, A100 ve yakında çıkacak H100 çiplerinin Çin’e ve Rusya’ya ihracatına ilişkin yeni bir lisans şartı getirildiğine dair şirketi bilgilendirdiği aktarıldı.

Söz konusu bildirimde, yeni lisans şartının A100 ve H100 çiplerini içeren tüm sistemleri de kapsadığına işaret edilerek, hükümetin, yeni düzenlemenin ürünlerin Çin’de askeri amaçlı kullanılması riskine yönelik olduğunu belirttiği kaydedildi.

Nvidia’nın SEC’e yaptığı bildirimde, yeni lisans şartının şirketin H100 çipinin üretimini zamanında tamamlanmasını veya mevcut A100 müşterilerini destekleme kabiliyetini etkileyebileceği ve şirketin belirli operasyonlarını Çin dışına çıkarmasını gerektirebileceği ifade edildi.

Ayrıca, yeni düzenlemenin müşterilerin şirketin alternatif ürünlerini satın almak istememesi veya hükümetin önemli müşterilere lisans vermemesi halinde Çin’e yapılması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık satışı riske attığı aktarıldı.

ABD merkezli bir diğer çip üreticisi AMD de ileri düzey yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatının durdurulması konusunda hükümet yetkililerince bilgilendirildiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni lisans şartının AMD’nin MI250 çiplerinin Çin’e satışını etkileyeceği aktarıldı.

Öte yandan iki şirket de halihazırda Rusya’ya herhangi bir ürün satmadıklarını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Nvidia’nın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10’nun, AMD’nin hisseleri ise yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti.