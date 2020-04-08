AB Komisyonu yazılı açıklamayla, kararın AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile alındığını, temel amacın ortak ülkelere mevcut sağlık krizinde destek sağlamak olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 15,6 milyar Euro mali yardımın ülkelerin su ve sıhhi tesisat sistemleri ile araştırma, hazırlık kapasitelerine destek verme ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmayı hedeflediği belirtilerek, 3,25 milyar Euro’nun Afrika ülkelerine, 3,8 milyar Euro’nun da Batı Balkanlar’daki ortaklara aktarılacağının altı çizildi.

AB, ‘TAAHHÜT KONFERANSI’NA ÖNCÜLÜK EDECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Virüs, sınır tanımıyor. Bu küresel sınamaya karşı güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB’nin yakın zamanda sanal ortamda Kovid-19’la mücadele bağlamında Dünya Sağlık Örgütüne destek sağlamak için bir “taahhüt konferansı”na öncülük edeceğini bildirdi.