Abdi İbrahim, tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren INOLIVA’nın yüzde 90 hissesini satın aldı.

Abdi İbrahim, 2019 yılında Eroğlu Holding ve Eczacı Şevket Kaya ortaklığında kurulan INOLIVA’nın yüzde 90 hissesini satın aldı. Satın alma operasyonuyla birlikte şirketin ortaklık yapısında Abdi İbrahim yüzde 90 pay sahibi olurken, Eczacı Şevket Kaya da şirketteki yüzde 10’luk hissesini korudu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, INOLIVA ürünlerinin üretimini Abdi İbrahim tesislerine taşıyarak lokal üretimi artıracaklarını vurgularken “Tüketici sağlığı ürünleri sağlık sektöründeki büyümeye liderlik ediyor. Biz büyüme odaklı bir şirketiz ve tüketici sağlığı da 2025 vizyonumuzda 5 ana büyüme başlığımızdan biri. Bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Tüketici sağlığında uluslararası bir oyuncu olmak istediklerini belirten Barut, “Abdi İbrahim olarak giriş stratejilerini planladığımız Avrupa ülkelerinde inovatif ve güçlü markalarla büyüme hedefimiz doğrultusunda INOLIVA ürünlerinin çok önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.” diye ekledi.