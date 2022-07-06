ABD’de olası bir resesyon ihtimali ile ilgili uyarılar ve tartışmalar sürüyor. CNBC’nin haberine göre şirketler işten çıkarmalar ya da işe alımları durdurarak en kötüsüne hazırlanıyor.

Habere göre Johns Hopkins Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Laurence Ball, iş beklentilerinin önümüzdeki birkaç ay içinde çok daha kötü olacağını düşünüyor.

CNBC’nin haberinde, “Hiçbir iş tamamen resesyona dayanıklı olmasa da bazı endüstrilerin gerileme dönemlerinde daha kötü olma eğiliminde olduğunu bilmelisiniz” yorumu yapılıyor.

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre 2007′den 2009′a kadar süren büyük durgunluk sırasında inşaat ve imalat sektörleri istihdamda büyük düşüşler yaşadı.

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü ve ABD Hazinesi eski baş ekonomisti Karen Dynan, bunun nedeninin ekonomik bir gerileme sırasında insanların genellikle isteğe bağlı harcamalarını sınırlamaları ve büyük satın alımları ertelemeleri olduğunu söylüyor.

Ball ve Dynan, ekonomik gerilemeler sırasında güçlü iş güvenliği sunan “durgunluğa en dayanıklı” endüstrilerin ise şunları içerdiğini söylüyor:

-sağlık hizmeti

-devlet

-bilgisayar ve bilgi teknolojisi

-eğitim

Ball, bu sektörler arasındaki ortak noktanın, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı daha az duyarlı olmaları ve insanların “ister ekonomi canlansın ister durgunlukta olsun” bu hizmetlere bağımlı olmaları olduğunu açıklıyor.

Ball, okullar Covid-19 pandemisinin ardından personelleri işe almak ve elinde tutmakta zorlanmış olsa da, eğitimin zor zamanlarda istikrarlı bir sektör olabileceğini söylüyor.