ABD’de Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetim Ofisi’nin (OCC) kripto paralar konusunda ortak bir açıklamaya hazırlandığı belirtildi. OCC Başkan Vekili Michael Hsu söz konusu ortak açıklamanın kripto para sektörü için çok dostane olmadığına işaret etti.

ABD’de kripto paralar dijital tokenların regülasyonuna daha temkinli bir yaklaşım duyurmaya hazırlanan bankacılık denetleme kuruluşlarından kaynaklanan yeni bir engelle karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Para Birimi Denetim Ofisi (OCC) Başkan Vekili Michael Hsu, federal kurumların, hükümetin sanal paraları daha iyi ele alabilmek için bu yıl hazırladığı bir gözden geçirme olan “kripto koşusu”nun sonuçlarını içeren bir ortak açıklama yapmaya yakın olduğunu söyledi.

Hsu, OCC, Fed ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun ortak açıklamasının sektör için çok dostane olmadığını işaret etti.

Hsu, ev sahipliğini Philadelphia Fed’in yaptığı bir finansal teknoloji konferansında yaptığı açıklamada, “Kurumlar kripto faaliyetlerine yüksek bir temkinlilik derecesi ile birlikte çok dikkatli yaklaşıyor” dedi.

Hsu ayrıca, Trump’ın başkanlık döneminin sonunda OCC tarafından açıklanan ilkelerin bankaları kripto para işine girmeye teşvik etme şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini de söyledi. Hsu, OCC’nin, önceki başkan vekili Brian Brooks zamanında hazırladığı yorumsal mektuplar olarak adlandırılan girişime açıklık getirmeye hazırlandığını belirtti. Brooks dijital token firmalarının güçlü bir destekçisi ve şimdi bu firmalardan birinde çalışıyor.

Hsu, “Yapılacak açıklamalar, güvenlik ve sağlamlığın olağanüstü olduğunu vurgulayacak. Çok dikkatli ve temkinli ilerleyeceğiz ve bankaları da aynı şekilde ele alacağız” dedi.

Bitcoin 60 bin doların altında

Öte yandan kripto para piyasasında ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından başlayan düşüş ikinci güne taşındı. Bitcoin yüzde 1,9 azalarak 59.728 dolar seviyelerine indi. Böylece kasım ayının başından beri BTC ilk kez 60 bin doların altına geldi. Ethereum yüzde 3,8 düşüşle 4,179 dolar, Dogecoin yüzde 4,95 azalarak 23 cent seviyesini gördü.