Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında topraklarını kullandığı Belarus AB ve ABD tarafından yakından izleniyor. AB Belarus’a yönelik bazı yaptırımları açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dünkü açıklamasında Belarus’a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirten von der Leyen, “Bu aynı zamanda Rusya’ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır.” dedi. Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Belaruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.

ABD’Lİ YETKİLİ: BEYAZ SARAY BELARUS’U YAKINDAN İZLİYOR

CNN’nin haberine göre ise ABD’li üst düzey bir yetkili Beyaz Saray’ın Belarus’un gerçekleştirdiği eylemleri yakından izlediğini ve Belarus güçlerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline katılabileceklerine dair haberler üzerine ülkeye daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Belarus’un da saldıralara katılabileceği yönündeki iddialırın sorulması üzerine yetkili, “Bu olayları çok dikkatli izliyoruz. Belarus, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığına yardım ve yataklık etmeye devam ettiği ölçüde, sonuçlarıyla da karşılaşacaklarını söyledik. Bu önlemlerden bazılarını zaten uygulamaya koyduk. Bu maliyetler çok daha fazla artmaya devam edecek” dedi.