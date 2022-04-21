ABD Rusya’ya karşı yaptırım listesine bir kripto para madenciliği şirketini ekliyor.

ABD Hazinesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada , bitcoin madenciliği şirketi Bitriver ve Rusya’daki 10 yan kuruluşu da dahil olmak üzere yaklaşık 40 Rus kuruluşu ve şahsına yeni bir yaptırımlar getirdi.

Hazine, ABD’nin ilk kez bir kripto para madenciliği şirketini hedeflediğini duyurdu.

2017 yılında Rus işadamı Igor Runets tarafından kurulan Bitriver, kripto madenciliği barındırma hizmetleri sunuyor ve şu anda merkezi İsviçre’de bulunuyor. Web sitesine göre daha önce merkezi Moskova’daydı ve üç Rus ofisinde ve diğer pazarlarda 200’den fazla çalışanı var.

ABD hazinesi, Rusya’nın kripto madenciliği endüstrisini dünyadaki en büyük üçüncü endüstri olarak nitelendiriyor.

IMF, kısa bir süre önce kripto para madenciliğinin “ülkelerin bazıları yaptırımlar nedeniyle ihraç edilemeyen enerji kaynaklarından para kazanmasına izin verebileceğini”, riskin şimdilik kontrol altında olduğunu duyurmuştu. Raporda, geçen yıl bitcoin madenciliğinden elde edilen küresel aylık gelirin ortalama olarak yaklaşık 1,4 milyar dolar olduğu ve Rusya’nın yaklaşık %11’lik bir paya sahip olduğu belirtilmişti

ABD, Rusya’nın ucuz enerji kaynakları ve soğuk iklim nedeniyle kripto para madenciliği konusunda avantajlı olduğunu, bunun da başka yerlerdeki şirketlerin Rusya’dan kripto madenciliği yapmasını daha ucuz hale getirdiğini düşünüyor.

SON YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Batı ülkelerince Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları delmeye teşebbüs eden kuruluş ve şahıslara yaptırım getirildiği açıklandı.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında özel Rus bankası Transkapitalbank, 40’tan fazla Rus şahıs, Rus Oliagark Konstantin Malofeyev ve Malofeyev’e ait şirketler yaptırım listesine dahil edildi.