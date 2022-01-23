ABD’li kamyon taşımacılığı şirketi KLLM Transport Services, ülkedeki kamyon şoförü sıkıntısı sürerken sürücüleri çekmek ve elde tutmak için 60 yıllık tarihindeki en büyük artışa hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki ay bazı çalışanlar için maaş ve tazminatları %33’e varan oranlarda artırıyor.

KLLM, bu hafta, eğitimden yeni çıkmış öğrenciler de dahil olmak üzere bazı işçiler için ücret ve tazminatları %33’e kadar artırdığını duyurdu.

Şirketin CEO’su Jim Richards bunun sürücülerin ilk yıllarında 120.000 ila 150.000 dolar arasında kazanabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Businness Insider’ın aktardığı habere göre zamlar Şubat ayından itibaren geçerli olacak. Yoldaki sürücüler, yaklaşık %33’lük bir çarpma ile en büyük artışı mil başına ücret oranlarında görecekler. Habere göre bazı çalışanlar ise maaşlarında ve tazminatlarında %10-16’lık bir artış görecek.

Richards, ayrıca bölgesel şirket sürücülerinin “ücretlerini daha öngörülebilir seviyede tutmaya” yardımcı olmak için garantili bir haftalık asgari ücret seçeneğine de sahip olacaklarını söyledi. Kamyon şoförlerine genellikle mil başına ödeme yapılıyor.

Richards, “İyi, kalifiye sürücüler bulmak her zaman zordu ve geçen yıldan itibaren giderek daha zor hale geldi” dedi.

ABD aylardır ulusal bir kamyon şoförü sıkıntısı ile mücadele ediyor. Ekim ayında, American Trucking Associations CEO’su Chris Spear, endüstrinin yaklaşık 80.000 sürücü eksiği olduğunu söylemişti.