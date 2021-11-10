Accor Grubu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yılı dolayısıyla Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da dikkat çeken anma projesine imza attı. Accor Grubu çatısı altındaki Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da bir odayı, odamüze konseptinde Atatürk’ün yaşadığı sembolik oda olarak yeniden dekore edildi. Accor Grubu, proje kapsamında ayrıca duygu dolu, nostaljik bir reklam filmi de çekti.

Avrupa’nın önde gelen otel zincirlerinden Accor Grubu, bir lider olarak tüm dünyaya ilham veren Ata’mızın ölümünün 83. yılı dolayısıyla eşsiz bir anma projesini hayata geçirdi. Accor Grubu, proje kapsamında, çatısı altındaki Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da, Boğaz manzarasına hakim bir odayı odamüze konseptinde Ata’nın yaşadığı sembolik odaya dönüştürdü. Sözkonusu odamüze çalışmasında, oda baştan sona yeniden dekore edilirken, odaya Ata’nın kostümlü bir heykeli de yerleştirildi.

Proje doğrultusunda 9 Kasım 2021-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Swissôtel Bosphorus İstanbul’da konaklayan misafirler lobby katında 902 numaralı odanın kapısına geldiklerinde odayı inceleme imkânı da bulacaklar. Oda, 10 Kasım tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında otel dışındaki misafirlerin de ziyaretine açık olacak.

Bunun yanı sıra, konsept odayı dijital olarak tüm dünyadan gezmek de mümkün olacak. Dijital olarak odayı gezenler, odadaki objeleri tıklayarak, objelerin anısını öğrenebilecek. Ayrıca ziyaretçiler anı defterine duygularını aktarabilecek.

Projeye ilham veren fotoğraf

Sıradışı projenin ilham kaynağı, İngiliz zırhlılarının Boğaz girişinde demirlediği günlerde cekilmiş ünlü fotoğraf oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’den geçişine izin vermediği İngiliz donanması o tarihlerde İstanbul’a demirlemişti. Mustafa Kemal Paşa, Adana dönüşü Sirkeci’ye geçerken zırhlılara bakmış ve ülkemiz bağımsızlığı için kararlılığını ant içmişti. Proje için Beşiktaş’taki Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un seçilmesindeki tek neden bu ünlü fotoğraf da değil. Beşiktaş semtinin Atatürk’ün hayatında önemli yerinin olması da Accor Grubu çatısı altındaki markalardan yola çıkarak otel seçiminde etkili oldu.

Tarihe eşlik eden duygular

Atamız’ın, 1912-1919 yılları arasında annesi ve kardeşinin yaşadığı, Beşiktaş Akaretler’deki ev, Atatürk’ün de kullandığı bir evdi. Beşiktaş’ın bir diğer önemi de odamüzedan bakınca harika bir manzara sunan Dolmabahçe Sarayı. Atatürk 1927’den 1938’e kadar Dolmabahçe Sarayı’nda çalışmaya devam etti. Hayata gözlerini Dolmabahçe Sarayı’nda yumdu. Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un bir odasından Boğaz’a ve Marmara’ya bakarken tüm tarihi ve eşlik ettiği duyguları hatırlatan ve düşündüren ilginç projenin fikir ve uygulaması Alametifarika reklam ajansına ait. Odamüze, 16 Kasım 2021 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.