Sağlık sektöründe dünya markası olan, Türkiye’nin lider sağlık grubu Acıbadem, Adana’da Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldı. Anlaşma 9 Ağustos 2022 Salı günü imzalandı.

Adana ve çevresine kaliteli sağlık hizmeti sunmak üzere 2009 yılında Acıbadem Adana Hastanesi’ni hayata geçiren Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni de bünyesine katarak bölgedeki hizmet yelpazesini daha da genişletti. Adana’da ortopedi hekimleri tarafından 14 yıl önce kurulan ve ortopedi alanındaki hizmetleriyle branş hastanesi olarak faaliyet gösteren Özel Ortopedia Hastanesi; Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu’nun Türkiye’de 17’nci dünya genelinde de 23’üncü hastanesi olarak hizmet sunacak.

Yeni satın alım ile birlikte Acıbadem Sağlık Grubu, bölge halkı için sunduğu sağlık hizmetleri yelpazesini genişleterek referans sağlık kurumu olmayı sürdürecek.