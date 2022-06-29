Ağaoğlu Şirketler Grubu, şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Şirket, yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyunda yer alan “İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi.” haberlerine yanıt verdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Basında yer alan “İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi.’ başlıklı haberlere istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu’na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.
Sayın Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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