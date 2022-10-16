Bu yılın başlarında LinkedIn’e ağladığı bir fotoğrafıyla gündeme gelen pazarlama girişimi CEO’su, büyükannesinin ölümüyle ilgili bir gönderi sonrası bir kez daha gündemde.

Ohio merkezli HyperSocial’ın CEO’su Braden Wallake, 43.000 LinkedIn takipçisiyle büyükannesinin vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı. “Büyükannem bugün vefat etti” diyen Wallake, “Annemden mesaj aldım, bilgisayarımı kapattım ve doğruca onun evine gittim” diye yazdı. Wallake, “hayatta çalışmaktan daha fazlası var” dedi ve “koşuşturma kültürü” ile görüşünü paylaştı.

Ardından HyperSocial’ı kurma nedeninin insanların arka planda işlerini kurmalarına yardımcı olmak olduğunu belirtti, “Böylece eğlenebilirler, aileleriyle zaman geçirebilirler, iş dışında önemli olan şeyleri yapabilirler, önemli insanların yanında olabilirler” dedi.

LinkedIn kullanıcılarından ise paylaşıma yönelik olumsuz yorumlar geldi. Hatta bazı kullanıcılar büyükannesinin ölümünü kendi çıkarları için kullandığını savundu.

Bir yorumcu, “Büyükannenizin ölümünü şirketinizi tanıtmanın bir yolu olarak kullanmanız çok üzücü bir yazı” diye yazdı. Başka bir yorumda, “Bu gönderi, şirketin tanıtımına geçti. Birçok yönden sizin için üzücü” denildi.

Wallake , internette aldığı tepkiler hakkında New York Post’a konuştu .

Wallake, The Post’a “Onun ölümünü şirket tanıtımı için kullanmıyorum. İş nedeniyle annemin yanında olamasam çok kötü olurdu. Müşterilerimiz için de aynı şey. Biz varız, onlar hayatı kaçırmasınlar” dedi.

Wallake, Ağustos ayında iki çalışanını işten çıkartmak zorunda kaldığını belirten bir mesaj paylaşmış ve ağladığı fotoğrafı paylaşmıştı.