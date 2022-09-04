Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault olurken, otomobil satışlarında da aynı sıralama öne çıktı.

Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.

Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.

Ford 4 bin 508 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 869 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarında en fazla satılan markalar

Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault izledi.

Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5’i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ağustos ayında 3 bin 577 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford’u, 3 bin 317 satışla Fiat ve 1.248 satışla Toyota izledi.

Volkswagen 976 satışla dördüncü ve Renault 801 satışla beşinci oldu.