Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,6 oldu. İşsizlik Mart 2014’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 312 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu.

Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarının bazı aylarına ilişkin verilerde revizyona gidildi.