Türkiye’de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 46,1 artarak 12 bin 193’e, kapanan şirket sayısı da yüzde 8 artışla 1713’e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 46,1 artışla 8 bin 346’dan 12 bin 193’e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 8 yükselerek, 1713 oldu. Temmuzda 1586 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kapanan şirket sayısı yüzde 29 artış gösterdi.