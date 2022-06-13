Yaklaşık 45 yıl önce Bitlis Ahlat’tan Kocaeli’ye göçen Kanık ailesinin kurduğu ÖZKA Lastik, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, “Kendi alanımızda dünyada ilk üçe gireceğiz” diyor.

29 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihli sayıdan

Bitlis’in Ahlat ilçesinden 1970’li yılların sonlarında Kocaeli’ye göçen Kanık ailesi, bölgede üretim yapan lastik fabrikalarının atıklarını geri dönüştürerek girdikleri sanayi sektöründe, 40 yılda yalnızca Türkiye’de değil dünya pazarlarında da söz sahibi olan bir sanayi markası yaratmayı başardılar.

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 1994 yılında faaliyetlerine başlayan ve zirai araçlar için lastik üretimi yapan ÖZKA Lastik, bugün bin 500 kişilik istihdamı ile yıllık 1,5 milyon adetlik üretiminin yüzde 70’ini 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

DÜNYADA İLK 10’DA

Dünya ziraat ve iş lastikleri pazarındaki en büyük 10 oyuncudan biri haline geldiklerini kaydeden ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, “Zor şartlara rağmen 2021’de 1,5 milyar TL ciroya ulaştık. İhracatın gücü ile 2022’de yüzde 125’lik büyüme ile 3,4 milyar TL ciro hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Bu yıl Turquality desteği de almaya hak kazanan ÖZKA Lastik, önümüzdeki beş yıl içerisinde girdiği her ülkede en az yüzde 10 pazar payına ulaşmayı ve dünya sıralamasında ilk üçe yükselmeyi hedefliyor.

ÜÇ FABRİKADA ÜRETİM

Bugün itibarıyla yurtiçi değişim pazarında kendi alanında yüzde 40 pazar payı bulunan şirket, Kocaeli’nde 200 bin m2’lik alanda üç ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda ise yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştiriyor. Kanık Şirketler Grubu’nun yolculuğu 1983’te İlka Plastik şirketini kurarak başlıyor.

Dört kardeş olarak geldikleri Kocaeli’nde dev lastik markalarının atıklarını alarak, bunları nihai ürüne dönüştürmeye başlayan grup, 1994 yılında İlka Plastik içinden ÖZKA Lastik markasını çıkardı. 2001 yılında lastik üretimine, 2005 yılında ise traktör lastiği üretimine başlayan şirket, o dönemde 15 ton olan günlük üretimini bugün 220 tona çıkarmış durumda.

700 ÇEŞİT ÜRÜN

Diğer grup şirketleri ise hava süspansiyon sistemleri üreterek üretiminin yüzde 95’ini 50’den fazla ülkeye ihraç eden IRC Otomotiv ve streç hood, streç film, buzdolabı poşeti, çöp poşeti, atlet poşet vb. plastik ambalaj üretimi yapan ve 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İlka Plastik olarak sıralanıyor.

Grubun amiral gemisi konumundaki ÖZKA Lastik; traktör arka, traktör ön, biçerdöver, sulama, bahçetarla, römork, iş makinası, forklift, kamyonet-minibüs ve askeri lastik kategorilerinde yaklaşık 700 çeşit ürün üretiyor.

TURQUALITY DESTEĞİ ALDI

Türkiye’de kapasite ve ürün çeşidi olarak lider olduklarını vurgulayan ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, globalleşme vizyonları doğrultusunda yatırımlarına hız verdikleri bir dönemde Turquality desteğine hak kazanmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirtiyor.

Kanık şöyle konuşuyor: “Sektöre dolgu lastikleri ile giriş yaptığımız bu süreç kendi markamızla bir dünya markası olma vizyonu ile devam ediyor. Türkiye’de doğup dünyaya hizmet eden, ülkesini gururla temsil eden bir marka olarak Turquality sürecini çok önemsedik.

Program bizim dünyada büyüme projeksiyonumuz açısından motive edici.” Kanık, önümüzdeki süreçte yurtdışındaki markalaşma faaliyetlerini hızlandırarak çok daha büyük başarıları paylaşacaklarını söylüyor.

“SÜRÜLECEK ÇOK TARLA VAR”

Dünyada tarım ve gıda politikalarında değişim söz konusu. Her ülke kendi topraklarında yeterli gıda üretimi yapmak istiyor. Ülkeler artık çok ciddi destekler vererek tarım politikalarını büyütüyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları herkesin yeterli gıdaya erişimi açısından önem kazanıyor.

Yeni teknolojiler tarım politikalarının önemli bir parçası haline geliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında pazar da sürekli büyüyor. Bu gelişmelerin ışığında ÖZKA Lastik olarak hedef büyüttüklerini dile getiren Kanık, “Pazarın büyüklüğü yaklaşık 28 milyar dolar. Dolayısıyla bugüne kadar edindiğimiz deneyim, güçlü üretim altyapımız, ürün çeşitliliğimiz ve yurtdışı marka faaliyetlerimizle önümüzde çok daha büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz.

Girilecek çok pazar, sürülecek çok tarla var” şeklinde konuşuyor. ÖZKA Lastik’in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus yer alıyor.

Kanık yeni dönemde hedef olarak özellikle Meksika, Brezilya, İspanya, İngiltere, Almanya, Polonya ve Güney Afrika pazarlarına işaret ederek tüm dünyada daha fazla söz sahibi olacaklarını ifade ediyor.

“BU YIL 3,4 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYORUZ”

Tüm dünyada yaşanan enflasyon baskıları, hammadde fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri ve ekonomik dengesizliklere rağmen 2021 yılını yüzde 61 büyüme ve 1,5 milyar TL ciro ile kapattıklarını anlatan Kanık, “2016 yılında 268 milyon TL ciroyu 2017’de 374 milyon TL, 2018’de 574 milyon TL, 2019’da 649 milyon TL, 2020’de ise 870 milyon TL’ye çıkardık. 2022 sonunda yüzde 125 büyüme ve yaklaşık 3,4 milyar TL ciro hedefliyoruz” diye konuşuyor.

“RADYAL LASTİKLERE ODAKLANIYORUZ”

Geçtiğimiz yıl teknolojinin gelişimi ile birlikte özellikle Avrupa pazarında öne çıkan radyal lastiklere 30 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren marka, yatırımın tamamlanması ile birlikte çoğunluğu radyal lastiklerde olmak üzere yüzde 55 oranında kapasite artışı sağladı.

2022 yıl sonunda bu kapasite artışını yüzde 14’lük ekstra bir artışla destekleyeceklerini ve 2025 yılında günlük 600 ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kanık, yeni stratejilerini konvansiyonel lastiklere göre daha esnek, daha uzun ömürlü ve yüksek performanslı radyal lastiklere odaklanarak geliştireceklerinin altını çiziyor.

Şirket, özel AR-GE çalışması gerektiren radyal lastik üretimi için Kocaeli fabrikasında görüntü almanın yasak olduğu bir üretim prosesi gerçekleştiriyor.