Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkan adaylığını açıklayan TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç; “Hedefimiz yarının dünyası ile uyumlu, ’güçlü kurum, güçlü ihracatçı, güçlü ihracat‘ anlayışı ile dünya ticaretinden aldığımız payı artırarak dış ticaret fazlası veren bir Türkiye’dir. Değişim için yola çıktık. Güleç, hedeflerinin kilogram başına ihracat rakamını artırmak ve dünya ticaretinden aldığımız payı artırmak” dedi.

Haziran 2022’de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı seçimleri için; ihracatçı birlik başkanları, yönetim kurulları ve delegelerden aldığı destekle yola çıktığını belirten TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, adaylığını resmen açıkladı. Türkiye’nin hedef pazarlarında daha güçlü bir strateji benimsemek için yola çıktıklarını ifade eden Ahmet Güleç, her bir sektör ile alt sektörlerinin kendi hedef ülkelerindeki pazarlama stratejileri özelinde proaktif ve ışık tutucu bir ihracat hiyerarşisi yaklaşımının benimseneceğini de vurguladı.

“Dünya ticareti değişiyor, değişime önderlik için yola çıktım”

Küresel rekabetin yakın gelecekte daha çetin koşullar yaratacağını vurgulayan Güleç, TİM Başkanlığına çağın gereği olan ”değişim” sürecine önderlik etmek için aday olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünya ticaretinden pay alan ve dünyaya kendini tanıtarak en iyi, kalıcı etkileri bırakan ülkelerin sürdürülebilir bir ticaret ve ihracat anlayışı var. Dünya ticareti değişiyor, dönüşüyor. Katma değer anlayışı, kalıcı ve sürdürülebilir ticaret anlayışı da aynı oranda değişiyor. Dolayısıyla kurumsal yapı çok önemli. Dünya ticaretinden pay alma yolculuğuyla ilgili Türkiye’de bu işin birinci kurumu da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleridir. Ülkemizde 100 bini aşkın imalatçı firma, dünya ile doğrudan iş yapıyor. İhracatçı birliklerimiz var gücüyle çalışıyor, üst kuruluş olarak TİM’in de bu güç ve inançla ihracatçının lokomotif gücü olması gerekiyor. Bu değişime yönetim kurulumuzla birlikte önderlik etmek için yola çıktım.”

En Büyük Gücümüz “Girişimci Ruhumuz”

Girişimciliğin en büyük avantaj olduğunu vurgulayan Güleç, “Ülkemizin çok net avantajları var: Üreten ve genç bir toplum, stratejik lokasyon, zengin kaynaklar ve müteşebbis ruhlu insan gücü. Bu avantajları fayda ve fırsata dönüştürerek, sahip olduğumuz tüm kaynakları daha verimli, daha optimum şekilde harekete geçirmeliyiz. Değişen dünya ticaretinde yapısal dönüşümün yolu; Türkiye İhracatçıları Meclisi’ne ihracatçımızı adeta bir orkestra şefi gibi güçlü, kucaklayan, yol gösteren, lokomotif nitelikli kurumsal bir kimlik kazandırmaktan geçiyor” dedi.

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