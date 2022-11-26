Gelişen teknoloji ile birlikte, site ve apartmanların kullandığı aidat uygulamalarının sayısında da hızlı bir artış söz konusu. Bu girişimler, önümüzdeki dönemde yurtdışına açılarak dünyadaki konutların da aidatlarını yönetmeye hazırlanıyor.

13-26 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Türkiye’de resmi olarak takip edilebilen aylık aidat tutarının yaklaşık 3,7 milyar TL, takip edilemeyen aidat rakamlarının ise yaklaşık aylık 2 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Ağustos itibarıyla Türkiye’de sitelerdeki daire başı aidat tutarının 960 TL’lere ulaştığı ifade ediliyor.

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Bu da site aidatlarının büyük bir ekosisteme ulaştığını gösteriyor. Artık teknoloji ile herhangi bir sitenin büyük bir yerleşiminin yönetilmesi de mümkün. Hiçbir insan müdahalesi olmaksızın yönetilebilecek durumda sistemler bulunuyor.

Bu yazılımlar sayesinde yavaş yavaş apartman yöneticiliği mesleğinin sonuna gelindiği ifade ediliyor. Apartman yöneticiliği konusunda geliştirilen teknolojiler maliyetleri düşürmeye yararken, insan unsuru ile ortaya çıkan hata payı sıfırlanıyor.

Türkiye’de son zamanlarda hız kazanan kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte siteleşmenin artması sonucunda, aidat ödemeleri de hane halkının genel giderlerinin yaklaşık olarak yüzde 4 ila 8’ini oluşturmaya başladı. Dolayısıyla apartman yöneticisinin üzerindeki sorumluluklar azalınca, giderler de azalıyor.

Bu bağlamda site ve apartmanların kullandığı aidat uygulamalarının sayısında da hızlı bir artış söz konusu. Bu girişimler, yurtdışına da açılmaya başladı. Haberimizde aidat uygulaması girişimlerinin büyüme hedeflerini araştırdık.

OKUMADA LİDERLİK HEDEFİ

Bu uygulamaların önemli girişimlerinden olan Apsiyon’da yöneticilerin ve yönetim firmalarının projeler içinde aldıkları tüm sorumluluklar tek bir çatı altında toplanıyor.

Güvenlik, temizlik, enerji giderleri, bakım-onarım ve sigorta gibi ortak kullanıma tabi tüm giderlerin adil şekilde dağıtımı, bildirimlerin SMS, e-posta gibi farklı yöntemlerle iletilmesi ve detaylı raporlama gibi birçok kritik işlemi tamamlamaya yardımcı bir sistem.

18 binin üzerinde site ve binaya, 1,3 milyon daireye hizmet verdiklerini söyleyen Apsiyon Kurucu Ortağı Kudret Türk, 50 binden fazla dairenin doğal gaz ve su tüketimlerini anlık olarak ölçtüklerini belirtiyor. Önümüzdeki yıl 25 bine yakın site ve binada 1,7 milyon daireye hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Türk, “Başka bir hizmetimiz olan Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi tarafında ise hedefimiz, Türkiye’nin lider okuma firması olmak.

Geçiş kontrol sistemlerimiz ile 2023 sonunda 300’ün üzerinde site ve binada hizmet vermeyi öngörüyoruz. Türkiye’ye yakın Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde Apsis ürünümüzle penetrasyon hedefliyoruz” diye konuşuyor.

50 ÜLKEYE AÇILACAK

Apti de site, apartman ve plaza yönetimleri ile sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere hazırlanmış yapay zeka tabanlı online bir platform. Yapay zekâ sistemiyle site yönetimleri muhasebede, teknik serviste, aidat ödemelerinde, finans işlemlerinde, sosyal tesis yönetiminde, personel takip sistemlerinde ve kapı giriş kontrol sistemlerinde, daire sakinleri ise yapacakları tüm alışverişlerde, rezervasyon işlemlerinde, yüz tanıma ile çocuğunu bul uygulamasından, plaka tanıma sistemine kadar tüm alanlarda kullanabiliyor.

Apti Kurucu Ortağı Ali Emre Erişen,”400 site 150 bin konut sayısına ulaştık. Önümüzdeki yıl ise Türkiye pazarında 2 milyon kullanıcı ve 500 bin konuta ulaşmayı hedefliyoruz. Mevcut olarak 25 ilde hizmet veriyoruz. Amacımız ise 2023’te 50 ilimizde hizmet vermeye başlamak” diyor. ABD’nin Texas eyaletinde ofis açtıklarını söyleyen Erişen, 2023 yılında 12 eyalete girmeyi hedeflediklerini ve önümüzdeki yıl 50 ülkede faaliyetlere başlayacaklarını sözlerine ekliyor.

YAKIN COĞRAFYA MARKAJINDA

Kendin Yönet toplu yaşam alanlarında kullanılan yönetim ve malikler arasındaki sosyal ve mali ilişkileri düzenleyen bir yazılım çözümü. Gelir gider takiplerinin yapılabildiği, yaşam alanı içerisindeki sosyal ilişkilerin sağlanması anlamında çift taraflı bir kullanım sağlayabilen web tabanlı bir yazılım programı olarak da ifade edilebilir.

2 bin 687 sitede 185 bin 714 konuta ve 423 bin kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Kendin Yönet Müşteri İlişkileri Uzmanı Aysun Kutsal, gelecek yıl daire sayısının 220 binin üzerine çıkartmayı hedeflediklerini vurguluyor. Kutsal, “Yurtdışı konusunda bizlere benzer olan ülkeler üzerinden ilerleme düşüncelerimiz bulunuyor. Örneğin Azerbaycan, Makedonya, KKTC gibi ülkeler öncelikli yurtdışı hedef pazarlarımız arasında sayılabilir” diyor.

YÜZDE 30 BÜYÜYECEK

Senyonet’in tesis yönetim yazılımı ile başlayan faaliyetleri konut, site ve rezidanslara yönelik çözümleriyle devam ediyor. Aidat toplama, güvenlik kontrolleri, bakım ve tadilat işleri, raporlama araçları, temizlik ve operasyon yönetimi, entegrasyonlar, anket ve e-posta gönderimi gibi konularda yönetim süreçlerini kolaylaştıran şirket, bin 500 sitede 300 bin konuta ve 1 milyon kişiye hizmet veriyor.

Senyonet CEO’su Mehmet Yıldızdoğan, önümüzdeki yıl yüzde 20 ile 30 arasında büyüme hedeflediklerini söylüyor. İlk yurtdışı açılımını Özbekistan’a yaptıklarını anlatan Yıldızdoğan, KKTC ve Makedonya’da yeni projelere başladıklarını belirtiyor.

STK’LARA HİZMET VERİYOR

Sivil toplum kuruluşlarında zamanında tahsil edilemeyen aidatlar genel olarak kurumların ortak sorunu olabiliyor. Üyeler bu ödemeleri unutabiliyor. Fonzip sivil toplum kuruluşlarına özel olarak geliştirilmiş üye, aidat ve bağış yönetim sistemi olarak hizmet veriyor.

Fonzip, tüm bu aidat takip süreçlerini STK yönetimi için otomatik bir hale getiriyor. Şu anda Fonzip’te 900’ün üzerinde kurumun hesabı mevcut ve bu kurumlar için yıllık yaklaşık 250 milyon TL’lik bir online ödeme hacmi bulunuyor. Fonzip Kurucu Ortağı Emre Danacı, önümüzdeki yıl kurum sayısını yüzde 30 büyütmeyi hedeflediklerini söylüyor.

“ORTA ASYA VE ORTADOĞU’DA İHTİYAÇ VAR” HAŞAN SAMİ BAYANSAR INSHA VENTURES GENEL MÜDÜR VEKİLİ

“Insha Ventures tarafından hayata geçirdiğimiz online tahsilat platformumuz Kozmos ile site ve apartman yönetimleri gibi düzenli ödeme alan tüm şirket, kurum veya bireylerin gelirlerini tek bir platform üzerinden yönetebilmelerini sağlıyoruz. 100 bin daire olan ilk hedefimize çok yakınız.

2023’te farklı sektörlerden iş birliklerini ve diğer bankacılık hizmetlerini de platformumuza ekleyerek 250 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Yurtdışı pazar araştırma faaliyetlerimize de başladık. Avrupa’dan ziyade Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde böyle bir ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Uzun vadede bu pazarlardan başlayarak ilk yurtdışı çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz.”