Avrupa’daki büyük havalimanlarında bu yaz büyük kriz yaşanıyor… Öyle ki Almanya yer hizmetlerindeki sorunu aşmak için Türkiye dahil bazı ülkelerden personel alacağını duyurdu. Sorunun büyük nedeni pandemi döneminde yaşanan işten çıkartmalar ve şu an hızla artan talebi karşılayacak yeterli personel bulamamak… Heatrow Havalimanı da sıkıntı yaşanan yerlerden.

Delta Hava Yolları, Londra’da sorunlar yaşanan Heathrow Havalimanı’ndan uçan yolcular için büyük bagaj sorununu çözmek için ilginç bir yola başvurdu: Havayolu şirketi, Londra’dan Detroit’teki merkezine 1.000 kayıp çanta ve sıfır yolcu ile uçtu…

CNN’nin haberine göre Heathrow’da son haftalarda hizmet kesintisine neden olan personel sıkıntısına artık “airmageddon” deniliyor.

Havaalanı yetkilileri, iptal edilen uçuşlarla ve çok sayıda kayıp bagaj şikayetleri ile boğuşurken, havayollarına dünyanın en yoğun havalimanlarından birindeki yolcu sayısının günde 100.000 ile sınırlamaları gerektiğini söyledi. Böylece Delta, daha fazla yolcu alamasa da kayıp bagajları havaalanından çıkarmanın bir yolunu bulmuş oldu. Delta, müşterilerini etkileyen kayıp bagaj birikimini çözmek için kısa süre önce Londra’dan yolcusuz ve 1.000 çantalı bir uçakla uçtu.

Havayolundan yapılan açıklamada, “Delta ekipleri, Heathrow’daki havaalanı yolcu hacmi kısıtlamaları nedeniyle düzenli olarak planlanan bir uçuşun iptal edilmesinin ardından 11 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen bagajları Londra-Heathrow’dan taşımak için yaratıcı bir çözüme başvurdu” dedi ve devam etti: “Heathrow’dan Delta’nın Detroit merkezine giden 9888 sefer sayılı Delta uçağı, 1.000 çantayı Amerika Birleşik Devletleri’ne geri uçurdu ve ekipler bagajları sahiplerine ulaştırmaya başladı.”

Delta CEO’su Ed Bastian, Çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, “Delta’dan beklediğiniz güvenilirliği yeniden sağlarken müşterilerimize gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.