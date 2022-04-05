Akbank emekli maaşı için promosyon kampanyasını duyurdu. Banka’nın açıklamasında 1 Nisan-31 Mayıs 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşterilerine 2 bin 750 TL’ye varan promosyon fırsatığı verildiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.