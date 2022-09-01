Akçansa, yenilikçiliği merkeze alan ve çalışanlarının gelişimi için hayata geçirdiği gelecek odaklı çalışmaları ile global arenada prestijli ödüllerin sahibi oldu.

Kurum, öncü insan kaynakları uygulamaları ile ‘Stevie Awards For Great Employers’ programında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 ödül kazandı.

Akçansa ayrıca uluslararası düzeyde saygın araştırma ve analiz firmalarından olan Brandon Hall’un ‘İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri’ kapsamında ‘İş’in Geleceği’ projesi ile iki farklı kategoride altın ve gümüş ödülün sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

İnsan odaklı çalışmalar yürüten ve insan kaynakları iş süreçlerini yenilikçi bakış açısıyla daha etkin hale getiren Akçansa böylece 6 uluslararası saygın ödülün sahibi oldu.

“Gelecek için en büyük gücümüz sahip olduğumuz insan kaynağı”

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık uluslararası alanda kazandıkları saygın ödüllere ilişkin şunları söyledi; “Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağında, tüm çalışmalarımızın merkezinde insana yer vermek; yenilikçi bir anlayışla geleceğin iş dünyasına bugünden hazırlanmak en büyük önceliğimiz. Bu yönde tüm çalışanlarımızın katkı ve katılımlarıyla uygulamaya aldığımız projeler ile uluslararası önemli platformlardan ödüller kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarınlar için en büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğu inancıyla değer oluşturan projelere imza atmaya devam edeceğiz”.