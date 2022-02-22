Akçansa; 2021 yılında toplam satış gelirini yüzde 46 artırarak 2,9 milyar TL’ye çıkardı. FVAÖK, yüzde 25 artarak 405,3 milyon TL, net kâr ise 303,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, pandeminin etkilerinin küresel olarak hissedildiği 2021’de elde ettikleri performansla pazardaki güçlü konumlarını koruduklarını belirtiyor. Kanadıkırık, Akçansa’nın katma değeri yüksek ürünlerde toplam ihracatının 3,7 milyon ton olduğunu da vurguluyor.

Akçansa, güçlü sektörel yolculuğunu 2021 yılında da sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık gelirin yüzde 60’ını yurt içi satışlar oluştururken, yurt dışı satışlar yıllık bazda yüzde 30 artarak 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece Akçansa; 2021 yılında toplam satış gelirini yüzde 46 artırarak 2,9 milyar TL’ye çıkardı. 2021 yılında FVAÖK, yüzde 25 artarak 405,3 milyon TL, net kâr ise 303,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir gelecek

Çalışmalarına başarılı şekilde devam ettikleri bir yılın geride kaldığını söyleyen Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, Akçansa’nın katma değeri yüksek ürünlerde toplam ihracatının 3,7 milyon ton olduğunu vurguluyor. Sektör açısından 2022’nin en belirleyici konu başlıklarının başında temiz ve sürdürülebilir enerjinin geldiğini belirten Kanadıkırık; şöyle devam ediyor:

“Hepimizin odağında enerji kaynaklarının verimli kullanılması yer alıyor. Bu noktada fosil yakıtları ikame eden alternatif yakıtların kullanım oranını önemli ölçüde artırmak, operasyonlarımızdaki enerji verimliliği potansiyelini açığa çıkarmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek; iklim değişikliği ile mücadele ve maliyet yönetimi açısından 2022’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Akçansa olarak ‘gelecek için sorumlu çalışma’ prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benimsemiş olduğumuz döngüsel ekonomi yaklaşımımız doğrultusunda fabrikalarımızda yılda ortalama 500 bin tonun üzerinde atığı alternatif kaynak olarak kullanıyoruz. 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri’miz kapsamında, ‘Artı Yaşam’ sloganıyla çevrenin korunmasından toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı bir çerçevede olumlu etki yaratmaya odaklanıyoruz.”

İnovasyon ve insan odaklılık

Akçansa; inovasyon odaklı çalışmalarla müşterilerinin taleplerini karşılayacak ürünler ve çözümler geliştiriyor. Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen M. Zeki Kanadıkırık; Akçansa’nın yenilikçi gücünü içinde yer almaktan gurur duydukları mega projelerde hayata geçirdiklerini belirriyor. Açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde en az 100 yıl bakım gerektirmeyecek 1803 Beton ürününü kullandıkları bilgisini veren M. Zeki Kanadıkırık; “Bununla beraber Smart Beton ürünümüzle 1803 Beton’un içine yerleştirdiğimiz akıllı sensörler aracılığıyla köprünün inşaat aşamasında beton dayanımını anlık takip ettik” diyor.

2030 sürdürülebilirlik hedeflerinde otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis sayısını yükseltmeyi hedefleyen Akçansa; Expert System dijital dönüşüm uygulamasıyla da sektörde öne çıkıyor. Bu kapsamda fabrikalardaki döner fırınlarda ve öğütme değirmenlerinde yapay zekâ ve bulanık mantık algoritmaları destekli, sensör verileri üzerinden insandan bağımsız yapılan operasyonlar ile çimento üretimini otonom olarak yaptıklarının vurgulayan M. Zeki Kanadıkırık, “Uzmanlık alanımız ile dijitalleşme arasındaki sinerjiyi yükselterek yeni projelerle geleceğe uzanacağız” diye konuşuyor.