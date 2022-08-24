AKOM, İstanbul’da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için İstanbul’a sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir.” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM’un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN DİĞER İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise: ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı ve Hatay’ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD’DAN İSTANBUL VE 13 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AFAD, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Edirne, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.