Bakan Albayrak’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı.

4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız.

Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.

KGF kefaletli İşe Devam Desteğinde başvurular 143 bin 769’a ulaştı, 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi.

İşlerimize hızlıca nasıl döneriz, bunu konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını haftaya yapacağız.

Ayrıntılar geliyor