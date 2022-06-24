YIL SONUNA KADAR 1000 ADET

Alfa Romeo’nun 112 yıldır otomotiv tarihine damga vuran modellere imza attığını aktaran Süslü, şunları kaydetti:

‘Alfa Romeo, Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Birleşme sonrası markanın başına geçen Jean-Philippe Imparato’nun önderliğinde grubun global premium markası olma nosyonuyla iddialı bir planı uygulamaya başlıyoruz. Bu planın bir parçası da Alfa Romeo’yu spor otomobil tutkunlarının hayran olduğu bir marka olmanın ötesine taşımaktan geçiyor. Bu stratejinin ilk adımı Tonale, her otomobilseverin sahip olmak isteyeceği premium bir SUV olarak pazarda yerini alıyor. Biz de bu efsanevi markayı Türkiye’de çok daha fazla otomobilseverle buluşturmayı planlıyoruz. Markanın sportif sedanı Giulia ve ilk SUV’u olan Stelvio’dan sonra Alfa Romeo tarihindeki yeni dönüm noktası ilk kompakt SUV’u Tonale olacak. Tonale, bizi çok heyecanlandıran ve uzun zamandır Türkiye pazarı için beklediğimiz bir model. Bu ay ön siparişlerini almaya başladığımız Tonale modelinden yıl sonuna dek 1.000 adet getirmeyi planlıyoruz.’