Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “CEO Club Online Summit”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve AVM dünyasının duayenlerinden JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş’ın “Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz-Yeni Döneme Hazırlık” temalı online sohbeti ile devam etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, izleyicilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Meltem Bakiler Şahin, Vahap Küçük ve Avi Alkaş, perakende sektöründe dijitalleşmenin önemi, tüketicinin alışveriş tercihlerindeki değişim ve geleceğe ilişkin beklenti ve öngörüler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlanan başarı çerçevesinde başlatılan normalleşme süreci, açılmaya başlayan mağaza ve AVM’lerin yaptığı hazırlıklar, aldığı önlemler ve yeni çalışma modelleri de ele alındı.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE İŞLETMELER VERİMLİ VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde başarılı adımlar atıldığını ve bu süreci en az hasarla atlatacağına inandıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söylüyorduk. Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, tam da bugün anlamını buluyor. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, dijital çözümlerimiz sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Neredeyse tüm sektörlerde altyapılarını kuvvetlendirme, SSL VPN gibi uzaktan güvenli bağlantı çözümlerini kullanma ve verilerini uzaktan yönetme ihtiyaçlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Müşterilerimizle görüşerek yaptığımız araştırma da bu dönemde hangi taleplerin öne çıktığına ışık tutuyor. Çağrı merkezlerini eve taşımaya imkan sağlayan bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz. Bankacılık, bankacılık dışı finans gibi sektörler bu çözümü tercih ediyor. Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz bu sektörün en çok tercih ettiği ürünler. Perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi. Evden çalışmaya geçen tüm sektörlerde güvenli uzaktan bağlantı için SSL VPN çözümüne ilgi var ve ayrı internet altyapılarında yükseltme ihtiyacı oluştu. Bu dönemde kampanya ve promosyon gibi ek faydalar, internet kotası yükseltme, fatura indirimi veya dondurma gibi destek talepleri de öne çıkıyor. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Vodafone Business olarak biz de bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz.”

VAHAP KÜÇÜK: “AYAKKABI DİKER BİR ATÖLYEYE MASKE ÜRETTİRİR OLDUK”

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, koronavirüs salgınının başlamasının ardından LC Waikiki olarak şirketin nakit akışı konusunda kriz senaryolarına çalıştıklarını belirterek, “Mağazalarımız 2 ay kapalı kalırsa nasıl olur, açıldıktan sonra satışlarımız yüzde 75 – yüzde 50 düşerse nasıl olur diye… Ve bunun yedek akçesini ayarlayarak başladık. Daha sonra 19 Mart’ta ‘Önce sağlık’ dedik, AVM’lerle birlikte tüm mağazaları kapattık.” bilgilerini verdi.

Markanın 48 ülkede bulunan mağazalarının sadece 2 tanesinin açık kaldığını hatırlatan Küçük, daha sonra e-ticaret sitelerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. 19 gün de e-ticaret sitemiz kapalı kaldı. Yine orada ‘Önce sağlık’ dedik.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde artan maske ihtiyacını görerek harekete geçtiklerini anlatan Küçük, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek yaklaşık 30 şehirde 500’ün üzerinde atölyemize online eğitim vererek gerekli aparatlarını temin ederek ve kumaş tedarikini planlayarak neredeyse 24 saat faal hale getirerek haftada 20 milyon adet maske üretimine katkı sağladık. Ve bu sürede 125 milyon maske ürettik ve bunun 35 milyonunu LC Waikiki olarak Sağlık Bakanlığı’na hibe ettik. Diğerini de kar amacı gütmeden, maliyetine teslim ettik. Bu hakikaten kolay bir süreç olmadı. Ayakkabı diken bir atölyeye maske ürettirir olduk. İşte yasaklar vardı, sokağa çıkma izinleri, bunların, atölyelerin izin belgeleri ve saire. Meşakkatli bir işti ama emeği geçen bütün yöneticilerimize, atölyecilere, atölyelerde çalışanlara teşekkür ediyorum. Önemli bir yaraya merhem olduk.”

“AVM’LERİMİZ YÜZDE 25 DOLULUKLA FAALİYET GÖSTERİYOR”

Vahap Küçük, bazı ülkelerdeki mağazaları açmaya başladıklarını belirterek, açılan mağazalarda karşılaştıkları tecrübeleri, sonradan açılan diğer ülke mağazalarında da uyguladıklarını söyledi.

Küçük, “Açılan mağazalarımız oldu. Bazı AVM’lerimiz 11 Mayıs’ta açıldı, bazıları 1 Haziran’da açılacak ama AVM’lerin açılması demek tüm mağazaların açılması anlamına gelmiyor. Hala AVM’lerimiz yüzde 25 dolulukla faaliyet gösteriyor. Buradaki gerekli tedbirleri alarak gerek çalışanlarımızın, gerek müşterimizin sağlığını dikkate alarak şu anda faaliyete başlamış olduk bazı mağazalarımızda.” diye konuştu.

Pandemi döneminde hiçbir tedarikçilerini ve çalışanlarını mağdur etmediklerini anlatan Küçük, pandemi sonrası süreçte mağaza kapatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

E-ticaretin perakende içindeki payının büyümeyi sürdüreceğini ifade eden Küçük, mağazadan teslim gibi inovatif yöntemleri devreye alarak mağazaların işlevini güçlendireceklerini söyledi.

Küçük, tedarikçilerin nakit akışıyla ilgili tedbirlerine ilişkin, “Bir defa verilen siparişlerin tamamını almaya devam ediyoruz. Sipariş bizin kanalımızdan azalır ama Avrupa’dan gelecek talep, ihracat malzemelerinin dikimi talebi artıracaktır diye düşünüyorum. Hızlı üretimden dolayı Türkiye zaten tercih sebebi. Uluslararası markalara ürün dikmek çok ön plana çıkacaktır. Bez maske ihracatı serbest bırakıldı örneğin, bizim sektörde ciddi bir ihracat kanalı olacaktır.” diye konuştu

İnsanların pandemi sürecinde pamuklu ve rahat kıyafetleri tercih ettiğini aktaran Küçük, “En fazla spor ürünler tercih edildi, örme giysiler ve pijama grubu çok talep gördü. Uzun vadede bunu söyleyemem.” değerlendirmesini yaptı.

Küçük, fiyat politikalarıyla ilgili de, “Fiyatın yanı sıra mutlaka kalite de olmalı. Aynı zamanda moda da olmalı. Eğer bunları sağlayabilirsen tüketici nazarında iyi bir marka oluyorsun.” dedi.

AVİ ALKAŞ: PERAKENDECİLER SALGIN SÜRECİNDE ÇOK GÜZEL BİR SINAV VERDİ

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, perakendecilerin salgın sürecinde çok güzel bir sınav verdiğini belirterek, “Raflar boşalmadı ve tedarik zinciri kırılmadı. Tedarik zincirini kırmadığımız sürece gemiyi her şekilde yürütürüz. Perakendemiz müthiş başarılı gidiyor bu süreçte.” dedi.

Henüz dolu bir açılış olmadığını dile getiren Alkaş, normalde bir AVM açılırken en az yüzde 70-75 doluluk öngördüklerini, halihazırda AVM’lerdeki kafe, restoran, çocuk oyun alanları, fitness gibi mağazaların kapalı olduğunu anlattı.

Alkaş, bazı markaların ancak 1 Haziran’da hazır olabileceğini, dolayısıyla bir yapı eksik bir açılış gerçekleştiğini, halihazırda AVM’lerde doluluk oranının yüzde 25-30’larda olduğunu bildirdi.

AVM havalandırma sistemlerinin virüs bulaştırabileceğine dair açıklamalara ilişkin Alkaş, AVM’lerin burada çok sorumluluk üstlendiğini, konuyla ilgili uzman olmayanların bile konuştuğunu söyledi.

Alkaş, AVM yönetimlerinin önceliğinin müşterilerin ve çalışanların sağlığı olduğunun altını çizerek, bu kapsamda 100 yılda bir karşılaştıkları böyle bir sürece karşın önlemleri aldıklarını aktardı.

Avi Alkaş, “Sosyal mesafeyi gözeterek, seyreltilmiş ziyaretçi akımına izin vererek, asansörlerin öncelikli ziyaretçiler tarafından kullanılmasını sağlayarak, havalandırmaları yüzde 100 temiz hava verecek şekilde kurgulayarak AVM’leri devreye almaya başladık. İnanıyorum ki bu açılış provaları haziran itibarıyla daha da artacaktır.” diye konuştu.

“MAYIS SONUNDA YEME-İÇME BİRİMLERİNİN DE AÇILMASINI BEKLİYORUZ”

Alkaş, ziyaretçi sayısının ne zaman normale döneceğine ilişkin bir soruya karşılık, şu anda Çin’de üretimin yüzde 90 seviyesine ulaştığını, AVM’lerde açık mağaza oranının ise yüzde 65’lerde olduğunu söyledi.

Şu anda bu oranın Türkiye’de yüzde 30 civarında olduğunu dile getiren Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde zorlu bir yaz var. Halkımızda belli bir ürküntü var. Bizler dahi merakla salgının azalmasını bekliyoruz. Karşımız küresel sorun var. Ancak sorumluluklar kurumsal ve ulusal. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önderliğinde, ki onlar çok ciddi güven kazandı bu süreçte, onların bize yapacakları bilimsel yönlendirmeler doğrultusunda mayıs sonu gibi yeme-içme birimlerin de açılmasını ümit ediyoruz. Aksi takdirde ziyaret için gelinen bir yer olmaktan çıkıyor ve sadece alışveriş için gelinen bir yer oluyor.”

Alkaş, salgın sürecinde AVM’lerde daha az kalınacağını ancak kişi başına düşen alışveriş tutarının daha yüksek olacağını belirterek, halihazırda cadde mağazalarında kötümser olunmayacak cirolara ulaşılmaya başlandığını bildirdi.

Avi Alkaş, “Zorlu bir yaz sonrası eski ciroları ve ziyaretçi sayılarını yakalama konusunda sonbahar-kışa doğru toparlanmış oluruz.” ifadesini kullandı.

“E-TİCARET ŞİRKETLERİ DE AVM’LERE GİRECEK”

Alkaş, AVM’lerin ve AVM mağazaların geleceği ile ilgili olumsuz bir beklentisinin olmadığını belirterek, e-ticaret ile fiziki mekan alışverişi birbirinden ayrılamayacağını, birbirini tamamladığını söyledi.

Alkaş, AVM kiralarının sürekli gündem olduğunu, bu konunun ne olacağına ilişkin soru üzerine, “Kira ile mal sahibi ya anlaşacak ya anlaşacak. Anlaşmaktan başka çaremiz yok. Kiracı ve mal sahibi beraberliği çok önemli.” diye konuştu.

Alkaş, yeni dönemde, bugüne kadar AVM’lerde olmayan e-ticaret şirketlerinin de alışveriş merkezlerinde mağaza açmasını beklediklerini dile getirdi.