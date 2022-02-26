Almanya’nın Ukrayna’ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirdiği iddia ediliyor. Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet üçüncü bir ülkenin Alman yapımı 400 tanksavarı Ukrayna’ya vermesini onaylayacak.

Bild gazetesinin haberinde de söz konusu üçüncü ülkenin Hollanda olduğu ileri sürüldü.

AA’nın haberine göre Almanya, kriz ve savaş bölgelerine ağır silah göndermediği gerekçesiyle Ukrayna’nın silah taleplerini reddediyordu. Estonya, Ukrayna’ya eski Doğu Almanya (DDR) stoklarından obüsler vermek istiyordu ancak Almanya buna onay vermemişti.

Almanya’dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya’nın onayı gerekiyor. Ukrayna, Almanya’dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti ancak hükümeti bu talepleri kabul etmemişti.

Almanya’nın, Hollanda’nın Ukrayna’ya Alman yapımı silah göndermesine onay verdiği iddia edildi.

TAVIR DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Brüksel merkezli haber sitesi Politico’ya göre, Almanya, Ukrayna’ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirdi.

Alman yetkililer, Hollanda’ya Alman yapımı 400 tanksavar satması için izin verdi. Almanya’nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor. Öte yandan, dün Almanya’nın Ukrayna’ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.