Avrupa’da pazar lideri olan Alman pil markası Varta, Türkiye pazarında da vites artırıyor. Varta Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, “Şu anda yüzde 20 ile Türkiye pazarında ikinciyiz. Hedefimiz 2026’da adet bazında liderliğe oturmak” diyor.

Almanya merkezli 135 yıllık pil üreticisi Varta, Türkiye pazarında hedef büyüttü. Varta Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, son yıllarda yaptıkları yeni atılımlarla, ikinci sırada yer aldıkları Türkiye pazarında 2026 yılına kadar adet bazında liderliğe oturmayı hedeflediklerini söylüyor.

Varta’nın Avrupa’da dört, Endonezya’da ise bir üretim tesisi bulunuyor. Tüm dünyada 4 bin 800 çalışanı olan markanın 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Varta’nın Almanya’nın Dischingen Şehri’ndeki üretim tesislerinde yılda 1,7 milyar adet alkalin pil ürettiğini ve 2021’i 903 milyon dolar ciro ile kapattığını ifade eden Acar, “Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor.

Varta, Avrupa’da pazar lideri konumunda. Yaklaşık 1 milyar TL büyüklüğe sahip Türkiye pazarında ise yüzde 20 pazar payımız var” diyor. Acar, 2022’yi cirosal bazda yüzde 100, adetsel bazda ise yüzde 7 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

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