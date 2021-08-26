İspanya, İtalya ve Almanya menşeli veya çıkışlı bazı dokuma ürünleri ithalatının, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önleme tabi olması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Almanya, İspanya ve İtalya menşeli veya çıkışlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılınmasına ilişkin açılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu, tebliğde belirtilen firmalardan İspanya, Almanya ve İtalya menşeli veya çıkışlı olarak yapılan söz konusu eşya ithalatının, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.