Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya’da inşa edilecek iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini beklediklerini bildirdi.

Habeck, eyalet hükümetlerinin enerji bakanlarıyla görüşmesinin ardından Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin Rusya’ya karşı yaptırımları genişletmek için çalıştığını söyledi.

Artan petrol fiyatları karşısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol üretimini artırma çağrısında bulunan Habeck, bunun enerji piyasasının istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Habeck, Almanya’nın Rusya’dan enerji ithalatına bağımlı olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın enerji kaynaklarına yönelik ambargoya bir kez daha karşı çıktı.

Robert Habeck, Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya’da inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini beklediklerini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 27 Şubat’ta Almanya’nın stratejik gaz rezervleri oluşturacağını belirterek, en kısa sürede 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa edeceğini açıklamıştı.

Scholz, “Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya’da iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edeceğiz.” demişti.

Terminallerin Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edileceği bilgisini paylaşan Scholz ayrıca bir kömür ve gaz rezervi oluşturulacağını bildirmişti.

Almanya, geçen yıl Rusya’dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya’dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7’sine denk geldi.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34’ünü ve taş kömürün yüzde 50’sinden fazlasını da Rusya’dan ithal eden Almanya, “enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları” nedeniyle Rus bankalarına SWIFT‘te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.